Magazine Gari representa Goiânia em mostra de artes em São Paulo Servidor da Comurg expõe na 14ª Bienal Naïfs do Brasil

O gari Manoel Santos está entre os 121 artistas, de 21 estados, selecionados para exposição na 14ª Bienal Naïfs do Brasil. O evento divulga a representatividade da criação primitiva, ingênua, espontânea e popular de artísticas autodidatas. A mostra teve abertura sábado (18) e recebe visitação até 25 de novembro no salão Sesc Piracicaba, em São Paulo, com entrada gratuita. A obra s...