Magazine Gargalhadas do destino

Um suicídio premeditado acompanha a história da sra. Jelena (Mirjana Karanovic), protagonista do filme Réquiem para a Sra J., que estreia hoje no Cine Cultura. A produção conta a história da viúva e desempregada, que passa seus dias desolada em casa. Cansada e solitária, mesmo morando com suas duas filhas e sogra, ela decide cometer suicídio no aniversário de um ano ...