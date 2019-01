Magazine “Game of Thrones” ganha trailer e data de estreia da última temporada; veja "O começo do fim”, escreveu o canal HBO no seu perfil do YouTube

Prepare-se, porque daqui a exatos três meses, no dia 14 de abril, chega a oitava temporada de Game of Thrones. A HBO divulgou a data de estreia da última parte da saga ontem, apresentando, também, um teaser. “O começo do fim”, escreveu o canal no seu perfil do YouTube. Antes, a empresa tinha apenas mostrado uma cena da nova temporada junto com outras novidades de ...