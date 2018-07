Magazine Galvão Bueno estreia no Twitter com homenagens a colegas e boas-vindas de Pelé Narrador já conta com mais de 74 mil seguidores e segue mais de 140 pessoas, como Romário, Cafu, Ana Maria Braga, Marcos Pasquim, Nando Reis e a dupla Zezé Di Camargo e Luciano

Após o fim da Copa do Mundo na Rússia, o narrador Galvão Bueno estreou no Twitter ainda no domingo (15). "Embarcando nessa nova aventura! Bora ver o que dá", escreveu Galvão. Ele já chegou fazendo homenagens aos colegas Walter Casagrande, a quem chamou de herói, e para Arnaldo Cezar Coelho. “Arnaldo disse que foi a última Copa dele. As pessoas às vezes não en...