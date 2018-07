Magazine Gal Gadot visita hospital infantil vestida de Mulher-Maravilha Atriz tirou uma folga das filmagens do novo filme da heroína para fazer a boa ação

Para os pais e as crianças internadas em hospitais infantis, os dias parecem mais longos do que o normal. Por isso, qualquer atividade ou visita que faça as famílias saírem das suas dolorosas rotinas é recebida com muita alegria e entusiasmo. (PHOTO) Gal Gadot stopped by a Inova Children’s Hospital to visit some employees and patients yesterday during Wonder Woma...