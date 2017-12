Gal Costa celebra seus 50 anos de carreira com um trabalho roqueiro

A capa do disco Estratosférica ao Vivo, da cantora Gal Costa, diz muita coisa antes mesmo de colocar o álbum para tocar no som do carro. A imagem da artista exibindo com a mão esquerda ao alto o popular chifrinho de heavy metal representa uma nova fase nos seus 50 anos de carreira. A maior cantora da música popular brasileira se jogou totalmente no rock no 36º trabalho da sua discografia. A poderosa voz da baiana se impõe em meio à sonoridade dos riffs de guitarra e arranjos pesados.

O projeto foi gravado no meio do ano em São Paulo e lançado agora em DVD e CD duplo. A produção musical é assinada por Pupillo, baterista da Nação Zumbi, responsável por atender ao pedido da cantora: “Não quero nada careta”. Desejo prontamente realizado e formatado na sonoridade de uma autêntica banda de rock, com Mauricio Fleury nos teclados, Guilherme Monteiro nas cordas, Fábio Sá no baixo e na batera o próprio Pupillo. A direção geral ficou com o jornalista Marcus Preto.

O repertório do show tem como base o bom CD Estratosférica (2015), mesclado com canções que nunca haviam chegado à voz de Gal, como Cartão Postal, um blues-rock de Rita Lee e Paulo Coelho, lançado originalmente em 1975, e Os Alquimistas Estão Chegando, de Jorge Ben Jor, do álbum A Tábua de Esmeralda, de 1974. A artista também revisitou a faixa Arara, de Lulu Santos, que ela havia gravado em 1987, no álbum Lua de Mel como o Diabo Gosta, talvez sua obra mais discutível.

A bossa nova também não ficou de fora do projeto. Gal Costa gravou a inédita Por Um Fio, composição de Marcelo Camelo e escrita especialmente para a voz da baiana. Ainda da geração mais nova, ela gravou Quando Você Olha pra Ela, de Mallu Magalhães. Não poderia faltar Caetano Veloso e ele veio com Sim, Foi Você, primeira canção que a cantora gravou de Caetano, revisitou Objeto Não Identificado, lançado por ela nos anos 90 em um disco acústico, e deu nova roupagem a Como 2 e 2. O resultado final mostra que Gal fica cada vez melhor com o tempo.