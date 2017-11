Gabriel Gava é atração na Villa Mix

O cantor sertanejo Gabriel Gava (foto) se apresenta nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix. A noite ainda conta com a participação do DJ Rafael Ramalho. Gabriel apresenta no repertório do show músicas do consagrado sertanejo universitário e embala a atual tour Duzero. O artista ficou conhecido em todo o Brasil por causa de uma de suas músicas, Fiorino, que ficou entre as mais tocadas de todo o Brasil.

Nascido em Boa Esperança, no Espírito Santo, Gabriel Gava desde pequeno demonstrou pendência à música, tanto que ao pé do rádio cantava acordes entoados por artistas do meio e em reuniões familiares não perdia a oportunidade de demonstrar o seu dom.

Na adolescência, mudou-se para São Mateus (ES) e passou a apresentar-se em bares e festas. Em 2010, decidiu seguir carreira solo e em 2012 o sucesso chegou, quando caíram na graça do público músicas com Fiorino.