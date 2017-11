Gêmeos filhos de Beyoncé são flagrados por paparazzi pela primeira vez

Os artistas Beyoncé e Jay-Z costumam ser discretos quando o assunto é a vida pessoal da família. Após o anúncio da gravidez da cantora quebrar recordes no Instagram, os gêmeos Rumi e Sir Carter nasceram em junho e desde então apenas uma imagem oficial dos recém-nascidos tinha sido divulgada. No entanto, agora os fãs podem ver como estão os bebês graças a fotografias tiradas por um paparazzi.



Segundo o tabloide Daily Mail publicou neste sábado, 11, as imagens foram flagradas em uma mansão em Miami, nos Estados Unidos. Além de Beyoncé, o papai Jay-Z, a irmã mais velha Blue Ivy e a vovó Tina Knowles, mãe de Beyoncé, estavam com os gêmeos.