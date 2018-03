Gêmeas de Ivete Sangalo ganham festa de primeiro mês de vida

Neste sábado, 10, as filhas de Ivete Sangalo Helena e Marina completaram o primeiro mês de vida. A irmã de Ivete, Cynthia Sangalo, mostrou os detalhes da comemoração nos stories do Instagram. As gêmeas nasceram durante o carnaval, no entanto o tema do primeiro 'mêsversário' foi Páscoa.



Ivete Sangalo e o pai Daniel Cady não mostraram nas redes sociais a comemoração. Por enquanto, os papais as gêmeas apareceram apenas duas vezes: em uma foto logo após o parto e em outra imagem durante a amamentação. No segundo clique, a cantora explicou o distanciamento da internet. "Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouco mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento."