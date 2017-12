Futuro certo

Os Últimos Jedi estreia nesta quarta-feira(13), mas o próximo filme da franquia, o nono episódio, já tem data de estreia. O último filme da trilogia sequela protagonizada pela jedi Rey será lançado em 24 de maio de 2019. Até lá, os fãs ainda poderão matar a saudade de Star Wars com o spin-off das aventuras do personagem Han Solo (agora interpretado pelo novato Alden Ehrenreich) com seu fiel escudeiro Chewbacca, agendado para o dia 25 de maio de 2018, dirigido por Ron Howard. O cineasta Rian Johnson passa o sabre de luz para o diretor J. J. Abrams, que dirigiu O Despertar da Força, o primeiro da trilogia atual. O filme ainda não tem título divulgado, mas promete ser o mais focado na ação de guerra e conclusão das histórias dos personagens centrais, como Rey e Finn, Luke Skywalker, o piloto Poe e o vilão Kylo Ren.