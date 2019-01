Magazine Funkeiro Jerry Smith é uma das atrações do Festival Verão Sertanejo em Caldas Novas Artista é um dos mais tocados nas plataformas digitais com suas músicas e também com parcerias

O queridinho do momento do funk nacional tem o primeiro nome de um personagem de desenho animado e sobrenome de astro de Hollywood. Jerry Smith é um dos artistas mais tocados nas plataformas digitais com suas músicas e também com parcerias, caso de Não Fala Não pra Mim, com os sertanejos Humberto & Ronaldo. O artista é uma das atrações do festival Verão Se...