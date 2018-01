Funkeira Jojo Todynho larga na frente na disputa pelo hit da estação mais quente do ano 🎥

“Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso?” A música da funkeira Jojo Maronttinni, a Jojo Todynho, de 20 anos, saiu na frente na disputa pelo hit do verão 2018. A canção tem todos os requisitos para levar o título. É dançante, tem refrão fácil e grudento, virou trilha sonora de memes na internet e caiu na graça de vários artistas como Anitta, Pabllo Vittar e Nego do Borel. Outra característica que conta a favor da faixa é que a intérprete é cheia de personalidade, tem 1,5 metro de altura, pesa 90 quilos e o número do sutiã é 58.

Famosa por ter roubado a cena no clipe Vai Malandra, de Anitta, outra candidata ao posto de hit do verão, Jojo Todynho (ela tirou um D do nome para evitar problema com a marca) saiu do anonimato de maneira meteórica. Que Tiro Foi Esse?, lançada no final de dezembro, lidera entre as músicas virais do Brasil nos serviços de streaming e o clipe já acumula mais de 14 milhões de visualizações só no YouTube. Nascida em Bangu, no Rio de Janeiro, a funkeira curte os seus momentos de celebridade.

“Estou em choque com tudo o que está acontecendo. Eu fui dormir com dez seguidores e acordei com 100 mil”, disse a cantora, que tem atualmente mais de 1,4 milhão seguidores no Instagram e é uma das apostas do novo selo da Universal destinado ao gênero. Jojo foi descoberta no YouTube, onde postava vídeos falando de forma sincera e divertida sobre sexo e relacionamento. Foram esses registros que despertaram o interesse de Anitta pela participação dela no clipe de Vai Malandra.

O hit de Jojo também agradou em cheio os famosos. Luciano Huck, Felipe Titto, Sergio Guizé, Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank estão viralizando a música por meio de uma imitação engraçada, em que levam um tiro imaginário. Nas ruas, pipocam brincadeiras nos quais as pessoas aparecem se jogando no chão ao ouvir o refrão, que não tem relação com violência, segundo a cantora. O “tiro” da funkeira surgiu de gíria LGBT que se refere ao momento quando se é impactado por algo.

Concorrente

Grande concorrente de Que Tiro Foi Esse? ao posto de hit do verão, Vai Malandra, por sua vez, é um genuíno funk carioca com batidas mescladas ao hip-hop de Anitta em parceria com MC Zaac, DJ Yuri Martins, Maejor e Tropkillaz. O clipe foi gravado em agosto de 2017, no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, e lançado em dezembro. De cara se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais e bateu recorde de visualizações no YouTube – foram 14 milhões nas primeiras 24 horas.

Assim como o single de Jojo, Vai Malandra virou febre, obviamente, por ser de Anitta e também por conta de uma letra grudenta e fácil - “Vai, malandra, an an! Ê, tá louca, tu brincando com o bumbum”-, sensual e com vídeos engraçados na internet. A canção, atualmente conta com mais de 135 milhões de visualizações no YouTube, também ganhou versão em forró na voz de Wesley Safadão, outro que quase nunca faltou nas recentes disputas de hit do verão.