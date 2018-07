Magazine Fundo de Quintal faz show em Goiânia neste sábado Seis integrantes lembram repertório que marcou as mais de quatro décadas de história do grupo

O grupo Fundo de Quintal faz show neste sábado (14), em Goiânia, a partir das 22 horas, no espaço Manakay Sport e Lifestyle. A atração veterana da cena do samba vem com apresentação recheada de sucessos da longeva carreira. Os valores dos ingressos variam, de acordo com a localização, entre R$ 50 e R$ 1 mil. A apresentação na capital goiana vai contar ainda co...