Fundador d'O Rappa, Marcelo Yuka morre aos 53 anos no Rio de Janeiro Causa da morte foi um AVC isquêmico, informou o Hospital Quinta D'or, onde o artista estava internado

O baterista e fundador do grupo O Rappa, Marcelo Yuka, morreu às 23h40 desta sexta-feira (18) aos 53 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro, onde o artista estava internado. Segundo a unidade médica, a causa da morte foi um AVC isquêmico. Em respeito à família, não foi informado, por ora, o horário e loca...