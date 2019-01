Magazine Fundador d'O Rappa, Marcelo Yuka está internado em estado grave Artista sofreu um AVC esta semana e está com quadro de infecção generalizada; nesta tarde, notícias da morte do músico tomaram a internet

Um dos fundadores do grupo O Rappa, o músico e compositor Marcelo Yuka, de 53 anos, está internado em estado grave no hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo as informações do site G1, o artista sofre com um quadro de infecção generalizada. A unidade de saúde não repassou informações seguindo um pedido da família. Na última quarta-feira (2), o...