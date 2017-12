“Fui atrás de modelos próprios”

Qual a importância de Jardim-Pomar na sua discografia?

Esse disco foi o primeiro feito inteiro pelo escritório que abri e pelo selo que criei. Então, fui atrás de criar modelos próprios, metodologias únicas nesse lançamento. Diante disso, ele é, claro, muito importante para minha carreira. Tive muito cuidado com o repertório, com a parte gráfica, quis que tudo saísse do jeito que eu desejava e que tudo isso conversasse.

Das 13 faixas do disco apenas uma canção é uma composição compartilhada. O que inspira você na hora de compor?

Basicamente eu componho para mim. Tenho que saber das minhas próprias exigências. Cada vez que sento para compor, é uma relação profissional, que atende demandas e que quero que alcance um resultado que me agrade, que seja original. Para esse disco, minhas inspirações foram o amor, as relações pessoais, a finitude e a passagem do tempo.

Hoje o mercado é dominado por singles, ou seja, artistas não lançam discos, mas músicas. O que você acha disso?

Desde que me tornei independente e tive que aprender e me envolver com a parte comercial, fiz várias experiências para entender essa nova forma de mercado. E a maior dificuldade foi encontrar espaço para atingir a parcela do público que ainda se interessava em adquirir o produto físico, já que a música digital vinha tornando a compra do CD uma prática obsoleta. Com a volta inesperada do interesse pelo vinil, percebi que a ideia do avanço tecnológico não se dá de forma linear, que o suporte físico era fundamental para a compreensão da totalidade da criação artística contida em um disco - a sequência das músicas, a relação multissensorial – auditiva, visual, tátil, olfativa -, a relação do conteúdo sonoro com a arte de sua embalagem. Enfim, tudo isso se perde na música digital. Eu ainda enxergo a música dessa maneira, com todos esses passos e todas essas misturas.

Como você avalia 2017?

Foi ótimo. Passamos o ano viajando o Brasil com Jardim-Pomar. Além disso, no segundo semestre, comecei a turnê do Trinca de Ases, ao lado da Gal Costa e do Gil.

Como tem sido essa experiência?

Essa tem sido uma experiência maravilhosa. Uma honra. Ambos são uma referência para mim. Eles são responsáveis pela minha formação como músico e como indivíduo também. Tem sido uma experiência única trabalhar com eles, ver o Gil criando, ver a Gal cantar coisas minhas. Uma honra mesmo.

Seus filhos Theodoro e Sebastião, formam a Dois Reis. Como você se sente sendo homenageado por eles?

Eu adoro tocar com os meus filhos. Temos feito muita coisa juntos. A história deles como Dois Reis começou revisitando a minha obra, mas eles lançaram esse ano um álbum lindo, chamado Dois Reis, com oito faixas. Repertório próprio, já disponível em todas as plataformas. Vale a pena ouvir.