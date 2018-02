Franja para todas: de Cleópatra a Bonequinha de Luxo

Ela pode ser comprida e quase tocar os olhos. Pode ter as pontas arredondadas, ser assimétrica, desfiada ou volumosa à la Brigitte Bardot. No rosto de quem tem personalidade, ela aparece reta, lembrando a Cleópatra de Elizabeth Taylor, ou supercurta, como Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo. Há quem a cultive por anos e permaneça com ela até depois do aparecimento dos fios brancos, como a cantora Rita Lee e a atriz Jamie Lee Curtis. As cacheadas e crespas, estilo Rihanna e Taís Araújo, também encontraram seu lugar na moda, provando que nada é proibido quando se sabe o que quer. Já as mais medrosas, apostam no corte diagonal assumindo com parcimônia a tendência que voltou com tudo desde que a mocinha Clara (Bianca Bin) apareceu vingativa, e poderosa, em O Outro Lado do Paraíso.

Democrática, a franja fica bem em todos os tipos de cabelo. O importante é identificar os diferentes formatos de rostos, estudar o volume e o caimento dos fios e reservar atenção especial ao tamanho da testa, antes de definir o estilo do corte. Como a variação de texturas é muito grande, são três subtipos para cada categoria de cabelo, a avaliação e opinião de um profissional são fundamentais.

Nos mesmos ondulados, a franja pode ficar mais cacheada, mais lisa ou propensa a frizz. Dependendo do subtipo do liso, o desfiado pode tanto dar como retirar volume. Já as três variedades de cacheados, e três de crespos, dependem muito da capacidade dos fios em se enrolarem. Quanto menos voltas, maior poderá ser a franja.

O cabeleireiro Luciano Sérvulo explica que rostos redondos ficam bem com franjas mais curtas, finas e desfiadas. Assim, a parte da testa que estará à mostra vai evitar que bochechas e lábios ganhem destaque exagerado. Outra opção é a franja lateral e levemente desfiada na ponta, alongando e emagrecendo o rosto. Já os quadrados combinam mais com franjas médias, laterais, volumosas e arredondadas, diminuindo visualmente o rosto. Enquanto franjas assimétricas e retas são as mais indicadas para mulheres com rostos ovais, as supercurtas parecem feitas para quem tem rosto triangular.

“Depois de avaliar o formato do rosto, o ponto principal acaba sendo a testa. Se ela é mais curta, uma franja desfiada e mais magra é a melhor opção. Se o espaçamento é maior, a indicação é uma franja pesada e volumosa, podendo, inclusive, ser côncava”, explica. Outro ponto a ser levado em consideração é a rotina e a vaidade da mulher. “Se estamos falando de alguém que acorda e tem a paciência de escovar o cabelo, por exemplo, a lista de opções se expande.”

A dica para quem está namorando o corte é simular a mudança que a franja fará no visual. Em frente ao espelho, cubra a testa com a mão e avalie o que sobrou do rosto. É a sobra que vai dizer se o corte cairá bem.