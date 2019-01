Magazine Frame por frame Diretor Sávio Leite lança livro que reúne textos e entrevistas sobre diversidade da produção e especificidades do gênero

O diretor e produtor cinematográfico Sávio Leite é do tempo em que a animação nascia à base de acetato e muita tinta. Hoje, mais de 20 anos depois de ter lançado seu primeiro curta animado, ele garante que os aparatos tecnológicos não diminuíram o volume do trabalho, apesar de terem sido grandes responsáveis pelo crescimento do gênero dentro do audiovisual. Pa...