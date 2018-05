Magazine Fotos oficiais do casamento entre Harry e Meghan são divulgadas pelo Palácio Em um delas, Meghan aparece ao lado da mãe Doria Ragland dentro do carro, enquanto se encaminhavam para a igreja

O Palácio de Kensington divulgou nesta segunda-feira, 21, três fotos oficiais do casamento do príncipe Harry com a ex-atriz Meghan Markle. Em um delas, o casal aparece ao lado da mãe de Meghan, Doria Ragland, e dos membros da família real acompanhado dos pajens e daminhas de honra. Em outra, são apenas eles e as crianças, em que a princesa Charlotte e o príncip...