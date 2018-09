Magazine Fotografia documental como resgate da memória

Extravasando os limites do factual, pela necessidade de voltar quase 50 anos no tempo, a fotógrafa goiana Mariana Capeletti produziu um ensaio retratando a Guerrilha do Araguaia, ensaio que lhe rendeu um prêmio nas Convocatórias do 13º Festival Internacional de Fotografia Paraty em Foco, no ano passado. Para a também pesquisadora toda a fotografia é, por natureza, docum...