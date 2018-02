Fotógrafo lança exposição sobre Aparecida de Goiânia

O fotógrafo Rodrigo Estrela apresenta, nesta terça-feira, às 8 horas, a exposição Olhares para Aparecida, no Hotel Real Executive. A mostra conta com dez imagens que representam o desenvolvimento do cotidiano da cidade e dos aparecidenses. A mostra ficará em cartaz até 15 de março, como visitação de segunda-feira a sábado, sempre das 9 às 21 horas. Rodrigo Estrela começou a carreira na fotografia em 2012 e fez sua primeira exposição em 2016, com o tema Olhares. Segundo o fotógrafo, a exposição, é um “mergulho nas várias faces do município e suas sutilezas”. Ele relata que devido ao trabalho, passou a conhecer a cidade vizinha à capital de uma forma que não conhecia. Av. Dona Maria Cardoso, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia. Informações: 99448-2988.

Prorrogadas inscrições do curso superior de Produção Cênica

O prazo para as inscrições ao vestibular do curso superior de Tecnologia em Produção Cênica, do Itego em Artes Basileu França, foi prorrogado até o próximo dia 22, quinta-feira. Assim as inscrições continuam sendo feitas na Secretaria do Basileu França, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21 horas. O candidato deverá apresentar os seguintes documentos: uma ficha de inscrição preenchida (fornecida no local da inscrição), uma foto 3x4 recente, RG (original e uma cópia) e comprovante de escolaridade (original e uma cópia). Inscrição: R$ 70. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: www.cegecon.org.br.