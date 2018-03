Fotógrafa exibe imagens de animais de estimação em shopping

A fotógrafa Daniela Siqueira expõe trabalhos na mostra Nossos Amores até dia 31, no Goiânia Shopping. As fotografias emolduradas mostram animais de estimação, como os gatos Lupita (foto), Amélie e Paçoca, e os cães Catarina, Malu, Gary, João e Mylla, em situações do cotidiano de seus ambientes familiares.

As imagens captam momentos dos animais e suas famílias. A exposição é uma das ações que comemoram o início da fase pet friendly do centro de compras. No novo projeto os animais de estimação de todos os portes podem passear pelo shopping com seus donos. Os bichos também têm direito a bebedouro, carrinhos e saquinhos de lixo. Av. T-10, nº 1.300, Setor Bueno. Informações: 3237-0501.