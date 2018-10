Magazine Fortalecimento é importante

“Sou triatleta, tenho artrose no joelho, já tive tendinite no ombro, cotovelo e tornozelo, mas continuo praticando a modalidade”, conta o personal trainer Rafael Pereira Ribeiro, que tem no currículo nove provas de Triathlon Ironman Full. Para ele, o fato de uma pessoa estar lesionada nem sempre impede a prática esportiva. “É só direcionar para algo que não sobrecarr...