Formado em teologia, Guilherme de Pádua é ordenado pastor em igreja protestante de Belo Horizonte

O ex-ator Guilherme de Pádua, de 48 anos, condenado pelo homicídio da atriz Daniela Perez, filha da autora Glória Perez, foi ordenado pastor da Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte, capital mineira. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (12).

Pádua, que recebeu pena de 19 anos e seis meses de prisão, mas saiu da cadeia após cumprir um terço do período, se formou em teologia no início de dezembro.

“Enfim, agora pastor Guilherme! Ele esperou mais que 15 anos para que esse dia chegasse, mas como nós dizemos, tudo no tempo do senhor. Chegou o seu tempo meu amor...”, comemorou a estilista mineira Juliana Lacerda, mulher de Pádua desde março deste ano.

HISTÓRICO

No final de 1992, Guilherme de Pádua e sua então esposa Paula Thomaz foram presos pelo assassinato da atriz Daniela Perez, com quem Pádua contracenava na novela "De Corpo e Alma", da TV Globo. Os dois mataram a filha de Glória Perez com golpes de tesoura.

Após sair da cadeia em 1999, o ex-ator terminou o casamento com Paula e passou a trabalhar em uma igreja protestante. Em 2006, casou-se com Paula Maia, com quem ficou até maio de 2014.