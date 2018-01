Formação de público e de profissionais

Além de formar público, que acaba se conectando ao cinema em debates e conversas pós sessões, o cineclubismo em Goiás tem a fama de colocar no mercado bons realizadores, críticos, professores e cineastas. Foram essas pequenas associações de cinéfilos que inspiraram nomes como Marcela Borela, Erico Rassi, Pedro Novaes e Lourival Belém. No cenário atual, dois cineclubes são projetos de extensão de instituições de educação.

Criado em 2015 na cidade de Goiás e formado por estudantes e professores do curso de Cinema e Audiovisual do IFG, o Cineclube Mutamba visa promover a reflexão cinematográfica e o resgate do hábito de assistir a filmes na coletividade. “Fazemos isso na cidade que foi o palco da primeira exibição pública de cinema no Estado e que hoje não conta com uma sala de cinema com programação constante”, explica o realizador e professor do IFG, Carlos Cipriano.

Analisando um cenário geral, Cipriano diz que a maioria dos cineclubes perdeu o caráter de agremiação de cinéfilos e que o movimento deixou de ser composto por grupos. “Hoje eles são tocado por um ou outro entusiasta que desenvolve ações sozinho. Acabam exercendo um papel mais focado na formação de público, assemelhando-se aos projetos pontuais de difusão. O que não deixa de ser relevante”, observa.

Já o Cineclube Laranjeiras é formado pelos alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UEG. Desde 2008 a iniciativa exibe filmes para a comunidade do entorno do bairro Chácara do Governador, onde fica o Câmpus Laranjeiras. São duas sessões por mês. Uma voltada para um público infantojuvenil e outra com temas mais elaborados. “No início do ano fazemos um planejamento com as temáticas que irão direcionar a curadoria dos filmes. É um processo democrático, com a participação ativa dos alunos”, explica a coordenadora do cineclube, Welbia Carla Dias.