Magazine Fora do convencional Cheios de criatividade, cardápios chamam a atenção pelo bom humor e uso de expressões regionais na hora de batizar pratos

Um Bão de entrada, um Putz como prato principal e um panini Di Doce como sobremesa. Para beber, o drinque De Bacon a Vida. O cliente ou garçom mais desavisado pode até estranhar no início, mas é difícil não se divertir com o cardápio de alguns restaurantes de Goiânia. Cheios de criatividade e bom humor, as casas apostam em nomes...