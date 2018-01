Durante a 44ª SPFW, a estilista Paula Hermanny, da Vix, levou para a passarela o que deve ser tendência fora da água, como saídas de banho. Calças amplas, com cós alto, amarrações e torções, em tons como lilás e rosa-ballet prometem fazer a cabeça das mulheres mais antenadas. Paula também abusou dos detalhes de cordas e metais que devem vir com tudo nas sandálias. Por fim, a estilista usou tecidos que simulam texturas de chamoix e linho, formando estruturas de roupas em biquínis e deixando as peças mais armadas.

Outra novidade é a volta da canga, exatamente como era usada na década de 90, em formato de saia envelope ou enrolada como se fosse um vestido. A camisa branca mais bufante pode ser usada parcialmente aberta, enquanto a saia transparente e o quimono (ambos do verão passado) vão poder, finalmente, sair do guarda-roupa.