Força que vem dos astros

Sabedoria, persistência e foco são as palavras-chave que surgirão a todo momento em 2018, ano movimentado por eleições e Copa do Mundo, de acordo com a astrologia. Em 2017, com a entrada da regência de Saturno, o período foi estabelecido por discussões e debates ideológicos. Para o novo ano, deve-se colocar em prática tudo que já foi reiterado em discussões anteriores, sempre com o eixo apontado para o esforço e a realidade. Esse período deve perdurar até 2020, quando um novo ciclo se abre para a astrologia, segundo a astróloga Antonella Barreto, do espaço O Arcano.

Se há uma palavra que não combina com 2018 é inércia. Movimento e reformulação devem ser o mote ao longo dos 12 meses do ano, com a entrada do planeta Urano nos signos solares do zodíaco. “É tempo de construir uma consciência sobre o nosso lugar de inserção nos espaços da sociedade, como na política. Consciência de quem é o outro e como nós o enxergamos. O momento é de exigência, obrigação e de organização, um ano muito feminino, de uma junção dos elementos de água e fogo”, explica a profissional.

Em busca de transformações, 2018 prevê ainda um momento de crescimento das terapias alternativas, principalmente com a entrada de Júpiter transitando por Escorpião. Na numerologia, trata-se do ano 2 da Árvore da Vida, também chamada da carta da Sabedoria, período de colocar os projetos pessoais para fluírem e para tirar os sonhos e as discussões do papel. “Vanguardismo e sabedoria fluirão até o final do ano. Será um período ótimo para as artes. Muitos trabalhos bons serão produzidos”, explica. Acompanhe as previsões astrológicas de cada signo desenvolvidas pela astróloga Antonella Barreto.