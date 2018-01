Foi dada a largada para o Oscar 2018

Dois estreantes, sendo um negro e uma mulher, um latino e dois nomes considerados grandes revelações do cinema contemporâneo. A lista de indicados na categoria melhor diretor do Oscar 2018 é, no mínimo, instigante. Divulgada ontem pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA, ela abre oficialmente o período de apostas para a premiação mais importante da sétima arte. A entrega das estatuetas será realizada em 4 de março, em Los Angeles, e contempla categorias como direção, atuação, roteiro e efeitos especiais, entre outros. O destaque na divulgação dos finalistas foi para a fantasia do mexicano Guillermo del Toro, A Forma da Água, com 13 indicações.

O longa de del Toro chegou perto dos recordistas de indicações. Em 1950, o filme A Malvada, protagonizado por Bette Davis foi selecionado para disputar 14 categorias. O saldo foi repetido em 1997 quando a história de amor entre Rose e Jack, em Titanic, também disputou 14 prêmios. No ano passado foi a vez de La La Land, que brigou por 14 e levou 6 estatuetas para casa. Del Toro, que levou dois Globos de Ouro em janeiro passado, já vinha sendo apontado como favorito e disputa o prêmio de melhor direção com Jordan Peele, por Corra!; Greta Gerwig, por Lady Bird; Christopher Nolan, com Dunkirk; e Paul Thomas Anderson, na direção de Trama Fantasma, último filme protagonizado por Daniel Day-Lewis, que concorre como melhor ator.

As cinco produções concorrem ainda na categoria melhor filme ao lado do ofuscado The Post - A Guerra Secreta, de Steven Spielberg (o longa tem apenas duas indicações) e Três Anúncios Para Um Crime, de Martin McDonagh, produção que acumula seis indicações e que recentemente foi premiada no Festival de Toronto. Nele McDonagh transita à vontade entre o drama e a comédia, contando com um elenco engajado e a fotografia competente de Ben Davis.

Também no páreo, a Batalha da Grã-Bretanha, durante a Segunda Guerra Mundial, contada por dois pontos de vista distintos. De um lado, com nove indicações, Christopher Nolan usou toda sua excelência técnica para retratar a evacuação de mais de 300 mil soldados britânicos da ilha Dunkirk. Do outro, concorrendo a seis estatuetas, Joe Wright abusa do design de produção e do talento de Gary Oldman, indicado na categoria Melhor Ator, ao mostrar Winston Churchill recusando-se a assinar o tratado de paz com a Alemanha, em O Destino de Uma Nação.

Por fim, enquanto a câmera inquieta e as grandes angulares de Jordan Peele mostraram um jeito mais ritmado de fazer suspense, a musa indie Greta Gerwig conta a história da adolescente Christine sob uma ótica extremamente feminina e tocante. Ambos tiveram seus protagonistas indicados, respectivamente, nas categorias melhor ator, pelo desempenho de Daniel Kaluuya em Corra!, e melhor atriz pelo trabalho de Saoirse Ronan, em Lady Bird. A sensibilidade também é a arma usada por Luca Guadagnino, em Me Chame Pelo Seu Nome, ao abordar a relação amorosa entre dois homens. O longa italiano esteve no topo da lista de aposta de grande parte da mídia especializada e acumulou elogios pela forma vibrante e pontual com a qual o diretor aborda o amadurecimento do protagonista, vivido por Timothée Chalamet, também indicado na categoria melhor ator.

Representatividade

Indicada em sua estreia como diretora, Greta Gerwig é a quinta mulher a concorrer na categoria ao longo de 90 anos da premiação do Oscar. Antes dela, vieram Lina Wertmüller (Pasqualino Sete Belezas), Jane Campion (O Piano), Sofia Coppla (Encontros e Desencontros) e Kathryn Bigelow (Guerra ao Terror). Do mesmo modo, Peele é o quinto diretor negro a ser reconhecido pela Academia. Antes dele, foram indicados John Singleton (Os Donos da Rua), Lee Daniels (Preciosa: Uma História de Esperança), Steve McQueen (12 Anos de Escravidão) e Barry Jenkins (Moonlight: Sob a Luz do Luar).