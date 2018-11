Magazine Fogo de Chão Festival com Israel & Rodolfo

A mistura parece infalível: música sertaneja, churrasco e cerveja. Alicerçado nesse tripé, o Fogo de Chão Festival Sertanejo monta sua primeira edição, no domingo (25), a partir das 17 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. Na atração, estão confirmadas as duplas Israel & Rodolfo, Guilherme & Santiago, Diego & Victor Hugo e Lucas Reis & Thaci...