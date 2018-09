Magazine Fios naturais em nome da praticidade

Há quase dez anos no mercado, a percepção do cabeleireiro Luciano Sérvulo é de que as mulheres estão cada vez mais práticas. “Elas não vão no salão de beleza só porque a sociedade quer. A rotina está acelerada e não há mais tempo para ficar tentando se encaixar. A beleza precisa libertar e não aprisionar”, defende, alertando para a importância de que a decisão de assum...