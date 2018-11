Magazine Final do concurso Novos Talentos Kids será transmitida ao vivo pela TV Anhanguera neste sábado (1º) Programa vai ao ar a partir das 14h após o jornal Hoje e contará com a participação de Felipe Araújo e da dupla Israel e Rodolfo; veja quem são os finalistas

Jovens cantores disputam os votos do público e dos jurados na final do concurso Novos Talentos Kids, neste sábado (1º). A disputa será transmitida ao vivo pela TV Anhanguera e pelo site G1 Goiás logo após o jornal Hoje, a partir das 14h, e contará com a presença dos artistas Felipe Araújo e da dupla Israel e Rodolfo. Os finalistas têm entre nove e 13 anos e rep...