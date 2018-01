Fim de semana tem maratona do riso em Goiânia

Casamento, separação e filhos. Futebol, política e tecnologia. Tudo vira piada nas mãos de quem defende o riso como um santo remédio ou como o caminho mais aceitável para se soltar o verbo. De hoje a domingo, duas peças que serão apresentadas na capital abordam, com humor, acontecimentos do cotidiano, a atual situação do País e a importância de rir de si mesmo diante das mudanças na rotina. Entre gracejos e alfinetadas, os atores Marcelo Serrado e Lucas Veloso prometem fazer humor da cintura para cima e arrancar gargalhadas do público. A dica deles é uma só: esquecer os percalços da semana e ir ao teatro dar risadas e recarregar as energias. As apresentações ocorrem em Goiânia e Anápolis e os valores variam entre R$40 e R$80.

No caso do comediante Lucas Veloso, acerta quem diz que filho de peixe, peixinho é. Seguindo os passos do pai, o humorista Shaolim, morto em janeiro de 2016, Lucas se apresenta em Goiânia hoje, às 21 horas, e traz na mala imitações de artistas famosos, novas piadas e sátiras provocativas sobre a censura no meio artístico. Intitulado Cócegas no Cérebro, o espetáculo conta ainda com uma viagem no tempo que teletransporta a plateia para um show de Shaolim. “É uma forma carinhosa que encontrei de trazer meu pai para perto de mim e de mostrar ao público o que ele me ensinou: em um mundo onde temos tanta cara feia, violência e corrupção, é bom ter gente que se levante e ponha o dedo na cara da chatice”, disse ele ao POPULAR.

Já a peça Atormentado, monólogo de Marcelo Serrado, transita entre temas como relacionamentos amorosos, paternidade, o uso excessivo da tecnologia e o atual momento político do País. O ator se apresenta hoje, às 21 horas em Anápolis. A apresentação se repete em Goiânia amanhã, às 21 horas, e domingo, às 18 horas. Serrado diz que o público verá no palco uma reunião de ideias que foram surgindo ao longo de três anos. “Fiz vários shows de humor e, com o tempo, fui melhorando as piadas, inserindo temas e retirando cenas. Os textos foram ganhando uma pegada mais atual e o espetáculo, ficando mais versátil, com a cara de cada cidade para onde levo a peça”, conta.