Magazine Fim de semana promete ser acelerado em Goiânia com música para todos os gostos Pagode, sertanejo e funk agitam a capital em diferentes espaços reunindo Alexandre Pires, Zé Neto e Cristiano, Humberto e Ronaldo e muitos outros; confira a programação

O fim de semana começa em ritmo acelerado para quem curte música. Não faltam opções para diversos gostos. Os amantes do pagode e do samba têm encontro marcado no Baile do Nego Veio, com Alexandre Pires, na Atlanta Music Hall. Quem prefere música eletrônica e funk, o endereço certo é na programação da P12 Tour Brasil – Edição Goiânia, na Maison de Roche. A gra...