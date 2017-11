Fim de ano: Celebração das misturas

O costume de decorar a casa para as festas de final de ano é antigo, mas a cada comemoração ele ganha novas características. Os enfeites já foram foscos e purpurinados. As guirlandas feitas de galhos secos ou pinhas e as luzes já piscaram preguiçosas e eufóricas, brancas e coloridas. A novidade este ano é a mistura do greenery entre os tradicionais vermelho, prata e dourado. A cor, escolhida pela Pantone para 2017, é um verde-claro, quase refrescante e que combina bem com outra tendência: o rosê. As flores chegam substituindo as bolas e a decoração ficou mais natural. Especialistas apostam no reaproveitamento de enfeites clássicos e na composição ao lado de peças modernas, o que não deixa a crise tirar o brilho da festa.

Trabalhando com decoração natalina de lojas e residências, Patrick Lima aposta em tons pastéis e no famoso off-white, variações de branco e bege. Ele explica que as composições neutras trazem elegância e deixam o ambiente romântico. Os mais ousados podem optar pelo mix de cores como lilás, azul e roxo. Em tons sempre mais claros e apagados, elas dão certo equilíbrio ao vermelho intenso que marca oficialmente o Natal. Na tabela de cores, o destaque também vai para o rosê, que pode ser millennial, uma mistura de bege avermelhado com o pêssego, ou gold, um tom de cobre com fundo rosa.

Segundo o profissional, na categoria enfeites a liderança não é mais da tradicional bola de Natal. Naturais ou artificiais, as flores saem dos arranjos e migram para a árvore, fazendo o papel de coadjuvantes principais. Entre laços menores e telas, o ideal é usar até três diferentes tipos de flores para compor a decoração do pinheiro. Tapetes e saias arrematam o visual da árvore. Com a mesma pegada tropical, suculentas organizadas dão vida a uma guirlanda e folhagens diversas, penduradas em diferentes alturas, enfeitam a janela. Para dar o toque natalino, fitas de cetim, fitilho, gorgurão, tafetá, organza e veludo são ferramentas valiosas.

Outra opção, dentro desse universo mais natural, é a personalização da decoração, com porta-retrato e quadros-negros que tragam mensagens natalinas, por exemplo. “É possível brincar com a decoração de acordo com as características da família e criar enfeites reaproveitando e misturando. O importante é usar a criatividade, buscar um custo acessível e estar atento às tendências que chegam para deixar a festa ainda mais bonita. Por isso, nada deve ir para o lixo. Tudo pode ganhar uma nova função ou uma releitura, como as árvores menores que, invertidas, se transformam em arranjos para porta”, explica a decoradora Carol Kovaciu.

Trabalhando ao lado da irmã Thereza Kovaciu, Carol abraçou o verde-maçã e foi além. As composições assinadas por elas este ano trazem o rosa-seco e tons de chocolate, sem abrir mão da tradicional dupla branco e vermelho. A combinação verde e rosa vale até para o Papai Noel, colocado ao lado das árvores, que podem ser verdes, brancas ou nevadas. “Apesar da liberdade, a tendência ainda aponta para as árvores verdes. Acredito que as nevadas devem vir com tudo em 2018. Já as brancas são peças de difícil manutenção e acabam sendo pouco comercializadas”, pontua Carol. As novidades são os modelos feitos diretamente na parede. Nesse caso, fotos, varais de luzes ou adesivos dão vida à árvore. Modelos de feltro são opções para quem pretende envolver as crianças na montagem.

Natal do menino Jesus

Com a intenção de resgatar as origens do Natal, a decoradora Lúcia Lima trabalha criando presépios. A paixão pela referência cristã que remete ao nascimento de Jesus foi herdado da mãe e veio junto com a consciência de que materiais valiosos podem ser encontrados na natureza do Cerrado, como sementes e flores. “O Natal precisa ser uma busca constante do verdadeiro Jesus, independente da decoração. Minha intenção é levar para cada casa o sentido do presépio. Mostrar que aquilo é muito mais que o estábulo, em Belém, onde o menino Jesus nasceu. É a representação do amor maior”, explica. Como materiais, ela usa cipó, pedras, musgos, feltro, tecidos e galhos. Essa mistura dá vida aos presépios e a enfeites como porta-velas, arranjos de mesa e guirlandas. “É uma decoração feita de forma simples mas com resultados sofisticados que remetem a nossas raízes.”