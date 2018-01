Filmes que chegam ao Cine Cultura revelam as facetas do amadurecimento

A garota apaixonada do colégio, a amiga desbocada, o crush perfeito e a festinha em casa. O diretor Anderson Simão leva o espectador para dentro do universo teen na comédia romântica Bye Bye Jaqueline, que estreia hoje no Cine Cultura. Interpretada pela atriz Poliana Oliveira, Jaqueline é uma jovem humilde de 16 anos, bolsista em um colégio particular, que passa seus dias dividida entre os estudos e os pensamentos em Fernando, o garoto mais benquisto da escola. O que ela não imagina é que sua melhor amiga tem uma história com o rapaz.

Ao mostrar os fatos cotidianos de uma turma de jovens entre os corredores de um colégio particular, Bye Bye Jaqueline cria uma trama que revela as preocupações modernas dos novos adolescentes. Celular, redes sociais e interação virtual são colocados na tela, numa preocupação constante em mostrar a dimensão que o uso tecnológico já é incorporado ao cotidiano juvenil. Questões sobre escolhas, amadurecimento e respeito são colocados em pauta na narrativa.

Estreia de Simão nos cinemas, o longa-metragem apresenta o período confuso da adolescência em que as descobertas e os desejos criam uma confusão mental. O filme é fruto do esforço de realizadores formados pela Faculdade de Artes do Paraná, que já haviam apresentado vários curtas-metragens premiados em festivais espalhados pelo País.

Juventude

Queridinho do Festival de Cannes de 2017, a produção Jovem Mulher também se joga no protagonismo feminino para falar sobre amadurecimento e autoconhecimento. Ao contrário de Bye Bye Jaqueline, que expõe o cotidiano de uma menina ainda em fase de descobertas, Jovem Mulher, que também estreia no Cine Cultura, dirigido por Léonor Serraille, apresenta a história de Paula (Laetitia Dosch), que decidiu seguir seu companheiro até Paris.

Ao longo da produção, a personagem acaba sendo deixada por ele após dez anos de namoro. Mas ela não é melancólica e nostálgica. Paula decide permanecer na capital francesa até ser engolida por ela, aproveitando tudo que for possível. A sua solidão e encontros fugazes acabam fazendo a personagem repensar as certezas sobre sua vida, carreira e o que sonha para o futuro. As dificuldades da vida adulta por intermédio de uma mulher que não consegue trabalho, não tem amigos, vive às brigas com a família e demonstra indiferença por tudo que a cerca, são o mote principal de Jovem Mulher.

Uma ode a David Lynch

Grande clássico de David Lynch nas telonas, o filme Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive), de 2001, acaba de ser relançado nos cinemas em cópia restaurada. A produção também estreia no Cine Cultura numa homenagem ao diretor americano. Polêmico na época em que foi lançado, o longa é construído por intermédio de um enigma hipnotizante, impulsionado por um misterioso labirinto de experiências sensuais, sensoriais, onde não se sabe se aquilo é sonho ou pesadelo.

Quando a morena Rita, machucada e amnésica, encontra a loira aspirante a atriz Barbie Betty, ambas iniciam uma jornada em busca da verdade por trás da identidade de Rita. Ao longo de Cidade dos Sonhos, nada é o que parece. Ambientada no universo irreal de Los Angeles, David Lynch explora a natureza esquizofrênica da cidade numa mistura desconfortável de inocência e corrupção, amor e solidão, beleza e depravação.