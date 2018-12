Magazine Filmes brasileiros são selecionados para a mostra Panorama do Festival de Berlim 'Greta', de Armando Praça, e o documentário 'Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar', de Marcelo Gomes, vão estrear na Berlinale 2019

O drama Greta, de Armando Praça, e o documentário Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes, foram selecionados para a mostra Panorama do Festival de Berlim 2019 — o evento ocorre de 7 a 17 de fevereiro na capital alemã. Praça foi roteirista de Me Chama de Bruna, e seu novo filme inclui no elenco Marco Nanini e Deni...