Magazine Filme vai dar continuidade à série Downtown Abbey Produção vai contar com grande parte do elenco original, incluindo Maggie Smith, Michelle Dockery e Hugh Bonneville

Os fãs da série britânica Downton Abbey, que terminou em 2015 após sua sexta temporada, podem comemorar: foi anunciado nesta sexta-feira, 13, que um filme que continuará a história da família Crawley e seus empregados começará a ser produzido para as telonas. Contando com grande parte do elenco original, incluindo Maggie Smith, Michelle Dockery e Hugh Bonneville,...