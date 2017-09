Filme sobre Operação Lava Jato estreia entre polêmicas

Definido pela produção como um thriller, o longa Polícia Federal – A Lei É para Todos, revela de forma ficcional as histórias da Operação Lava Jato pelo ponto de vista de um delegado e sua equipe. Os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a executivos da Petrobras, empreiteiras, partidos e políticos são postos à tona entre polêmicas. Dirigido por Marcelo Antunez, o filme estreia hoje.

O elenco tem Antonio Calloni, Flávia Alessandra, Bruce Gomlevsky, João Baldasserini, Rainer Cadete e Ary Fontoura entre os protagonistas. Vindo do cinema de comédia, como em suas últimas direções, Qualquer Gato Vira-Lata 2, Até que a Sorte nos Separe 3 e Um Suburbano Sortudo, o diretor agora explora uma narrativa com os pés na recente história da política brasileira, mas com ares de filme de Hollywood. Segundo Antunez, “o roteiro dá destaque ao papel decisivo da Justiça para que a investigação não fosse destruída pelas forças políticas envolvidas”.

O diretor revelou que teve acesso a gravações feitas pela PF. Flávia Alessandra interpreta a delegada Beatriz, inspirada em Erika Marena; Rainer Cadete, o procurador Deltan Dallagnol; Ary Fontoura, o ex-presidente Lula e Marcelo Serrado, o juiz Sérgio Moro. Na pré-estreia, em 28 de agosto, o filme foi criticado como maniqueísta por caricaturizar os investigados, apresentando-os com seus nomes reais e, ao mesmo tempo, tratar os investigadores como heróis, mas ocultando seus nomes.