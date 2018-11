Magazine Filme sobre antecessor de Mickey Mouse é encontrado no Japão Coelho Oswald foi criado por Walt Disney em 1927

A poucos dias do aniversário de 90 anos do Mickey Mouse, um curta-metragem sobre seu "antecessor", o coelho Oswald, foi descoberto no Japão. O raro desenho animado 'Neck'n'Neck', de 1928, foi comprado pelo historiador japonês Yasushi Watanabe, de 84 anos, na cidade de Osaka, pelo valor de 500 yens. Na ocasião, ele, que nunca soube o valor histórico da produç...