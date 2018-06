Magazine Filme 'Sicario: Dia do Soldado' é promessa de tiro, porrada e bomba Em Sicario – Dia do Soldado, personagem protagonizado por Benicio Del Toro enfrenta guerra de cartéis de drogas na fronteira americana

Com o ator Benicio Del Toro no papel do misterioso Alejandro Gillick, o filme Sicario – Dia do Soldado acompanha uma audaciosa ação secreta que envolve a filha de um chefão das drogas. Estreia de cinema da semana, o filme dirigido por Stefano Sollima é a continuação do sucesso de Sicario – Terra de Ninguém, drama policial de 2015 do aclamado cineasta Denis Villeneuve....