Magazine Filme 'O processo' estreia nesta quinta-feira (17) e aborda o afastamento de Dilma Rousseff Ao longo do filme, a cineastra Maria Augusta apresenta os fatos históricos do processo de impeachment por meio de uma narrativa construída a partir dos personagens sempre presentes nos noticiários, a exemplo de Eduardo Cunha, Dilma, Lula, Janaína Paschoal e José Eduardo Cardozo

Brasília, 2016. A cineasta Maria Augusta Ramos passou meses no Planalto e no Congresso Nacional captando imagens sobre votações e discussões que culminaram no impeachment da presidente Dilma Rousseff do cargo. O resultado pode ser visto agora em Goiânia no longa-metragem O Processo, que estreia hoje no Cine Cultura e no Cine Lumière do Banana Shopping. A prod...