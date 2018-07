Magazine Filme infantil “Meu Malvado Favorito 3” será apresentado em sessão gratuita

O filme infantil Meu Malvado Favorito 3 é o escolhido nesta quinta-feira, às 19h30, para o projeto Cinema no Garden, no shopping Flamboyant. A exibição, ao ar livre, é gratuita. No enredo, o “bom vilão” Gru, que conquistou a todos nos filmes anteriores, Agnes, Margo, Edith, Doutor Nefario e os atrapalhados Minions serão aterrorizados pelo ex-ator mirim e astro de TV, B...