Filme Guará, que utiliza espaço urbano de Goiânia, apresenta lobisomem capenga

Guará, que utiliza espaço urbano de Goiânia, apresenta lobisomem capenga

Fãs do horror dos anos 1980 e dos trash movies, os diretores Fabrício Cordeiro e Luciano Evangelista trataram de se juntar para a realização de Guará, produção selecionada para participar da mostra Curtas na Praça, na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A produção de 20 minutos flerta com o cinema de gênero ao narrar os acontecimentos de uma noite de terror com direito ...