Filme goiano é exibido no Festival de Cartagena

Romper com o modelo de representação cristalizado no imaginário coletivo a respeito de portadores de HIV foi o mote principal para que o cineasta goiano Daniel Nolasco gravasse o curta-metragem Sr. Raposo (2017), que será exibido nesta sexta-feira (2) no Festival Internacional de Cinema de Cartagena de Indias, na Colômbia. O filme, que fez burburinho quando foi selecionado na Mostra de Cinema de Tiradentes (MG), é baseado em um conto do escritor Geovaldo Souza (que adota o nome artístico de Acácio), parceiro de Nolasco na vida real, e que narra a própria experiência como soropositivo desde 1995.

Erótico e em tom poético, Sr. Raposo foi gravado em 2017 no Rio de Janeiro, em Catalão e em Goiânia, com direção de fotografia de Ana Galiza e Larry Machado. O filme acompanha a história de Acácio, que mantém uma relação muito íntima de busca com sua própria identidade, além de narrar o cotidiano de um portador de HIV. O tabu que envolve a doença serve de camada principal para a história.

Nolasco não se cansa de filmar. O diretor também está com um longa-metragem em cartaz em circuito comercial em todo o País, Paulistas, documentário que narra as transformações geográficas e sociais de uma região localizada no Sudoeste Goiano. Já em Sr. Raposo, Daniel Nolasco embarca uma jornada de autoconhecimento e maturidade com foco na relação pessoal de uma doença ainda pouco discutida e que convive com preconceito e marginalização.

Formado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense, o cineasta mora no Rio de Janeiro, mas parte de seus projetos está em Goiás, além de integrar o núcleo criativo da Panaceia Filmes. O diretor já recebeu diversos prêmios, dentre eles o de melhor filme na sessão Curta Carioca do Rio Festival de G&S com a produção Netuno (2017).