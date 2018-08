Magazine Filme “Boi de Lágrimas” tem sessão seguida de debate no Cine Cultura Longa-metragem do maranhense Frederico Machado tem exibição gratuita, seguida de análise do professor de cinema Rodrigo Cássio

O longa-metragem maranhense Boi de Lágrimas, do diretor Frederico Machado, será exibido neste domingo, às 16 horas, dentro da sessão especial Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema), que em Goiânia mantém parceria com o Cine Cultura. A entrada é gratuita. O objetivo da sessão, de acordo com os organizadores, é fazer circular filmes nacionais que não ...