Magazine Filme 'Alguma Coisa Assim' traz jornada de autoconhecimento Longa de Esmir Filho e Mariana Bastos acompanha encontros e desencontros de um casal ao longo de dez anos

Desde que venceu o Festival do Rio, em 2009, com o longa Os Famosos e os Duendes da Morte, o cineasta Esmir Filho já dava sinais de que era preciso guardar seu nome. Para a crítica especializada, o prêmio era uma espécie de confirmação do talento do paulista, que chegou a ser classificado pelo icônico Eduardo Escorel como um diretor ambicioso e promissor. Agora,...