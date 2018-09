Magazine Filme 'Alfa' promete ser uma versão explosiva da lenda do menino lobo Em Alfa, menino precisa sobreviver na paisagem selvagem para encontrar o caminho de casa junto ao amigo lobo

Uma viagem no túnel do tempo quando ainda não havia grandes civilizações, cidades megaindustriais ou paisagens urbanas. Em Alfa, destaque entre as estreias de cinema da semana, durante o período pré-histórico, na Era do Gelo, o jovem Keda (Kodi Smit-McPhee) se perde do seu grupo depois de cair de um penhasco. O menino precisa sobreviver em meio à selva para en...