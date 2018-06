Magazine Filho confirma morte de Richard 'Old Man' Harrison, do reality show 'Trato Feito' Richard Benjamin Harrison tinha 77 anos

O empresário americano Richard Benjamin Harrison, conhecido como o 'Old Man' do reality show televisivo Trato Feito, morreu nesta segunda-feira, 25, aos 77 anos. A informação foi confirmada por seu filho, Rick Harrison, por meio de uma rede social. "Richard Benjamin ‘The Old Man’ Harrison morreu esta manhã cercado das pessoas que amava", escrev...