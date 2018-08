Magazine Filhas empoderadas, pais empáticos

Até hoje pais que não sonham com um “filho macho”, uma espécie de herdeiro das paixões masculinas como a camisa do time do coração, são vistos com uma certa desconfiança. Mas para a geração dos homens que enxerga a mulher como igual isso pouco importa. É o caso do operador de vídeo Ismaell Monteiro, 34 anos. Pai de Alice, 2 anos, ele fala da filha como sua grande chance...